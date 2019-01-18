Московские клубы поборются с «Витессом» Слуцкого за форварда «Андерлехта»

Футбол 18 января 2019 12:44 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

20-летний ганец не забил ни одного гола в девяти матчах за бельгийцев.

Форвард «Андерлехта» Мохаммед Дауда привлек внимание московских клубов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Anderlecht Online.

20-летний ганец дебютировал в основном составе «Андерлехта» в феврале прошлого года, когда дважды выходил на замену. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах (пять – в чемпионате Бельгии и два – в Лиге Европы). Пока на счету Дауды на профессиональном уровне нет ни одного гола.

Контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость нападающего по оценкам Transfermarkt.com составляет 500 тысяч евро.

Добавим, что на Дауду также претендует голландский «Витесс», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.