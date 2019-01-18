Московские клубы поборются с «Витессом» Слуцкого за форварда «Андерлехта» - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 12:44Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

Московские клубы поборются с «Витессом» Слуцкого за форварда «Андерлехта»

20-летний ганец не забил ни одного гола в девяти матчах за бельгийцев.

Форвард «Андерлехта» Мохаммед Дауда привлек внимание московских клубов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Anderlecht Online.

20-летний ганец дебютировал в основном составе «Андерлехта» в феврале прошлого года, когда дважды выходил на замену. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах (пять – в чемпионате Бельгии и два – в Лиге Европы). Пока на счету Дауды на профессиональном уровне нет ни одного гола.

Контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость нападающего по оценкам Transfermarkt.com составляет 500 тысяч евро.

Добавим, что на Дауду также претендует голландский «Витесс», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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