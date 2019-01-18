Сергей Балахнин: Еременко не интересует топ-клубы

Футбол 18 января 2019 13:04 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Полузащитник подписал контракт с «Ростовом».

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход в клуб полузащитника Романа Еременко.

«То, что «Спартак» отпустил Еременко – это нормальная ситуация, – приводит слова Балахнина официальный сайт телеканала «360°». – Если руководство клуба и тренерский штаб не видит, что он будет действовать так, как они хотят, то нет смысла его держать – они ищут что-то другое. Значит, он их не устраивает, такое бывает.

Тут вопрос в том, что топ-клубы не заинтересованы в Ромке. «Ростов» – безусловно, хорошая команда, но это не топ-клуб и не лидер нашего чемпионата. Одно дело, когда ты играешь в «Спартаке» или ЦСКА, а «Ростов» – это совсем другое».

Напомним, контракт 31-летнего Еременко с «Ростовом» рассчитан на два с половиной года.

В нынешнем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей за «Спартак». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.