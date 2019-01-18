Россия идет на четвертом месте в Европе по числу реконструированных и новых арен

Футбол 18 января 2019 13:08 Источник: «РИА Новости» Автор: Спирин Дмитрий

Россия находится на четвертом месте в Европе по количеству реконструированных, перестроенных или возведенных с нуля футбольных стадионов за последние 10 лет.

Об этом сообщается в отчете УЕФА, который оказался в распоряжении "РИА Новости".

За этот период в России было выполнено 16 проектов, связанных с аренами. Впереди России по данному показателю только Польша (27) и Турция (26). По количеству осуществленных проектов, связанных с новыми стадионами, Россия занимает второе место за последние десять лет - 14.

Большое количество проектов со стадионами в России УЕФА связывает с проведением в стране чемпионата мира-2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.