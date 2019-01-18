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Футбол18 января 2019 13:29Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Российские клубы потратили 400 миллионов евро на формирование составов

Эта сумма соответствует половине годового дохода клубов.

Российские клубы суммарно потратили на формирование составов 400 миллионов евро, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет по лицензированию УЕФА.

Эта сумма является эквивалентом половины годового дохода, что говорит о сбалансированности трансферных расходов, говорится в отчете союза. При этом по данному показателю Россия занимает седьмое место в Европе.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.

#рпл#уефа#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
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