Российские клубы потратили 400 миллионов евро на формирование составов

Футбол 18 января 2019 13:29 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Эта сумма соответствует половине годового дохода клубов.

Российские клубы суммарно потратили на формирование составов 400 миллионов евро, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет по лицензированию УЕФА.

Эта сумма является эквивалентом половины годового дохода, что говорит о сбалансированности трансферных расходов, говорится в отчете союза. При этом по данному показателю Россия занимает седьмое место в Европе.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.