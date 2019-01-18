«Борнмут» заработал на телеправах в 2017 году больше «Реала»

Футбол 18 января 2019 14:42 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

УЕФА представил отчет о доходах европейских клубов.

В топ-20 европейских клубов по доходам от продажи телеправ в 2017 году вошли 17 представителей премьер-лиги Англии, сообщается в отчете УЕФА, опубликованном на официальном сайте союза.

Рейтинг возглавляют «Челси» и «Манчестер Сити», заработавшие на телеправах по 181 миллиону евро. В первую десятку, которую замыкает «Борнмут» (144 миллиона), из неанглийских клубов попала только «Барселона» (154 миллиона). Победитель Лиги чемпионов «Реал» занимает 12-е место (142 миллиона), а на 20-м месте расположился «Ювентус» (122 миллиона).

Отметим, что доля дохода от телевизионных прав в бюджете «Борнмута» составила 91 процент, что является самым высоким показателем в топ-20.

Рейтинг клубов по доходу от продажи телеправ:

1. «Челси» – 181 миллион евро

2. «Манчестер Сити» – 181

3. «Манчестер Юнайтед» – 180

4. «Ливерпуль» – 179

5. «Тоттенхэм» – 176

6. «Арсенал» – 167

7. «Барселона» – 154

8. «Эвертон» – 153

9. «Саутгемптон» – 151

10. «Борнмут» – 144