В соцсетях шутят над Бэйлом, который в 2019 травмирован также, как и в 2009 (фото)

В социальных сетях проходит флешмоб, в котором пользователи сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми.
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл принял участие в челленжде «2009 против 2019».
Уэльский форвард на обеих фотографиях находится со своей женой. В соцсетях шутят, что у Бэйла в 2019 году, как и в 2009 травма ноги. Только на ранней фотографии гипс на левой ноге, а на поздней – на правой.
Gareth Bale #10YearChallenge pic.twitter.com/ytZOJ7B74Z— Troll Football (@TrollFootball) 18 января 2019 г.