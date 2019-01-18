В соцсетях шутят над Бэйлом, который в 2019 травмирован также, как и в 2009 (фото) - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 14:47Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

В соцсетях шутят над Бэйлом, который в 2019 травмирован также, как и в 2009 (фото)

В социальных сетях проходит флешмоб, в котором пользователи сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми.

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл принял участие в челленжде «2009 против 2019».

Уэльский форвард на обеих фотографиях находится со своей женой. В соцсетях шутят, что у Бэйла в 2019 году, как и в 2009 травма ноги. Только на ранней фотографии гипс на левой ноге, а на поздней – на правой.

#бэйл гарет#фк реал мадрид#испанская примера
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