«Формирую состав по длине члена». Женщина-тренер рассказала, как заходит в раздевалку к голым футболистам

Главный тренер немецкого клуба «Клоппенбург» Имке Вуббенхорст ответила на неудобный вопрос журналиста, который спросил у нее, предупреждает ли он игроков, перед тем как зайти в раздевалку.
«Конечно не предупреждаю. Я же профессионал. Я формирую состав по длине члена», - ответила 30-летняя немка.
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Публикация от Imke Wübbenhorst (@imkewuebbenhorst)
Вуббенхорст возглавила «Клоппенбург» 21 декабря и стала первой женщиной – главным тренером на все пять первых немецких дивизионов.