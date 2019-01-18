«Формирую состав по длине члена». Женщина-тренер рассказала, как заходит в раздевалку к голым футболистам

Футбол 18 января 2019 15:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер немецкого клуба «Клоппенбург» Имке Вуббенхорст ответила на неудобный вопрос журналиста, который спросил у нее, предупреждает ли он игроков, перед тем как зайти в раздевалку.

«Конечно не предупреждаю. Я же профессионал. Я формирую состав по длине члена», - ответила 30-летняя немка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📸 @lars.berg_photographer Публикация от Imke Wübbenhorst (@imkewuebbenhorst) 15 Янв 2019 в 11:29 PST

Вуббенхорст возглавила «Клоппенбург» 21 декабря и стала первой женщиной – главным тренером на все пять первых немецких дивизионов.