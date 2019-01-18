Леонид Слуцкий: «Витесс» не будет брать игроков у «Челси» - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 15:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Леонид Слуцкий: «Витесс» не будет брать игроков у «Челси»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных целях команды в зимнее трансферное окно.

«Если у нас будут футболисты, недовольные своим игровым временем, то лучше с ними расстаться и не портить атмосферу в команде. Лучше иметь небольшой состав, но из тех игроков, которые готовы выходить на поле.

Конечно, нам нужен как минимум один новый игрок. Мы работаем на трансферном рынке. Возможно, мы возьмем одного футболиста в аренду. Какого амплуа? В атаку, и неважно — будет это форвард или «десятка». Нам нужен универсальный атакующий футболист.

Взять игрока у «Челси»? Не сейчас. У них нет доступных футболистов на данный момент. Мы ищем в больших европейских лигах — в Германии и Англии», - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

После 17 туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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