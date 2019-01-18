СМИ: В футболе могут ввести наказание за случайную игру рукой

Футбол 18 января 2019 16:16 Источник: The Times Автор: Сметанникова Дарья

Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) проведет встречу в Абердине в марте, где обсудит введение наказание за случайную игру рукой.

Как сообщает The Times, сейчас судьи могут наказывать игроков штрафными только в том случае, если игра рукой была преднамеренной.

В случае случайной игры рукой нарушение будет считаться только вне штрафной площади. Это нововведение было придумано, чтобы исключить нарушения в нападении.

Отмечается, что в штрафных площадках при игре в защите сохранится наказание только за преднамеренную игру рукой.