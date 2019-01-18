Андрей Лунев: Минусы «Зенита» - вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 16:58Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Андрей Лунев: Минусы «Зенита» - вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результаты команды после первой части сезона.

«Зенит» после 17 туров российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущим вторым, на одно очко.

«Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем, начинать с нуля. На сборах нужно подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.

На сборах совсем по-другому, нежели в чемпионате. Можно стать чемпионом сборов, а потом начать проигрывать в чемпионате. Или наоборот. Нельзя делать выводы, исходя из этого. На сборах наигрываются тактические моменты, схемы. Это главная цель у всех. Везде есть перемены, нужно механизм отработать так, чтобы он функционировал по-максимуму», - цитирует Лунева пресс-служба клуба.

#лунев андрей#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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