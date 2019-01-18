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Футбол18 января 2019 17:02Источник: UA TribunaАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Ракицкий будет получать в «Зените» 2,5 млн евро в год

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий согласовал личный контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Об этом сообщает Tribuna.

По информации издания, 29-летний украинец будет получать в петербургском клубе 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что переговоры «Шахтера» с «Зенитом» продолжаются. Клуб из Санкт-Петербурга предложил за Ракицкого 8 млн евро, донецкий клуб требует 10 млн евро плюс бонусы.

На счету Ракицкого 11 матчей в УПЛ в текущем сезоне, в которых он забил один мяч и получил шесть желтых карточек.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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