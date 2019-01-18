Акинфеев прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании (фото)

Футбол 18 января 2019 17:27 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь ЦСКА не полетел с командой на первый сбор в Кампоамор.

Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний голкипер пропускал начало сбора, так как получил несколько дополнительных дней отпуска.

21 января ЦСКА проведет товарищеский матч с латвийским «Вентспилсом».