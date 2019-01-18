Акинфеев прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании (фото)

Вратарь ЦСКА не полетел с командой на первый сбор в Кампоамор.
Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
32-летний голкипер пропускал начало сбора, так как получил несколько дополнительных дней отпуска.
21 января ЦСКА проведет товарищеский матч с латвийским «Вентспилсом».
Смотрите, кто к нам приехал 🤗 Игорь #Акинфеев сегодня присоединился к команде на сборах в Испании и приступает к тренировкам! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/AfDN61bxoa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 января 2019 г.