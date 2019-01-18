Лосано может сменить Озила в «Арсенале»

Футбол 18 января 2019 17:39 Источник: TMW Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Как сообщает TMW, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не рассчитывает на полузащитника команды Месута Озила и хотел бы заменить его в составе Лосано.

Ранее сообщалось, что к мексиканцу проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».

На счету 23-летнего Лосано в текущем сезоне 27 матчей за ПСВ, в которых он забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.