Лосано может сменить Озила в «Арсенале» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол18 января 2019 17:39Источник: TMWАвтор: Сметанникова Дарья

Лосано может сменить Озила в «Арсенале»

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Как сообщает TMW, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не рассчитывает на полузащитника команды Месута Озила и хотел бы заменить его в составе Лосано.

Ранее сообщалось, что к мексиканцу проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».

На счету 23-летнего Лосано в текущем сезоне 27 матчей за ПСВ, в которых он забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

#лосано ирвинг#озил месут#фк арсенал лондон#Возможные трансферы#эмери унаи#апл#чемпионат голландии по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта