Матч Мамаева в СИЗО отменен руководством ФСИН

Футбол 18 января 2019 17:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил об отмене матча на территории СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должен принять участие в футбольном матче на территории «Бутырки», где он находится под стражей.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону», - написал Пятницкий в твиттере.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.