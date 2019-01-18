Матч Мамаева в СИЗО отменен руководством ФСИН - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 17:55Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Матч Мамаева в СИЗО отменен руководством ФСИН

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил об отмене матча на территории СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должен принять участие в футбольном матче на территории «Бутырки», где он находится под стражей.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону», - написал Пятницкий в твиттере.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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