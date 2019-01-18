Игорь Гамула: Карпин знает, что делает и что-то видит в Еременко

Футбол 18 января 2019 18:23 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о переходе в клуб Романа Еременко.

- Раз подписали Романа, значит, Валерий Карпин знает, что делает и что-то видит в этом футболисте. Плюсом является и то, что Еременко есть, что доказывать. Во-первых, самому себе он захочет доказать, что случившееся в «Спартаке» - просто неудача, а во-вторых, будет стремиться выйти на тот уровень, на котором играл в ЦСКА. Играть он однозначно умеет. Это тот футболист, который нужен «Ростову». Он может и завершить эпизод, и пас отдать, и обыграть. У него за плечами большой опыт и очень высокая квалификация. Думаю, Роман еще не сказал свое последнее слово.

Есть один небольшой минус - Еременко является легионером. У нас с ними небольшой перебор, но Карпин, думаю, разберется и справится. Он сделает все, чтобы команда доверяла Роману, а он помогал команде и стал одним из ее лидеров, - приводит слова Гамулы «Евро-Футбол.ру».

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.