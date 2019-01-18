Маурицио Сарри: У Мораты сейчас очень сложный момент, но он тренируется с нами

Футбол 18 января 2019 18:37 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о ситуации с Альваро Моратой, который по слухам покинет «Стэмфорд Бридж» в январское трансферное окно.

- Я не знаю, сыграет ли он, но он тренируется с нами. Это нормально. У него сейчас очень сложный момент, но это нормально, когда игрок в январе связан с новостями на трансферном рынке. Он может сыграть, но, как и в последнем матче, я могу выбрать что-то иное, - цитирует Сарри пресс-служба клуба.

Ранее журналист Гийом Балаге сообщил, что Мората договорился об условиях личного контракта с мадридским «Атлетико».