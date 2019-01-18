ЦСКА занял восьмое место в списке клубов с наибольшими долгами - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 18:55Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

ЦСКА занял восьмое место в списке клубов с наибольшими долгами

Издание Goal опубликовало список футбольных клубов мира, которые имеют долги.

По версии издания, больше всех долгов имеет «Манчестер Юнайтед». Его задолженность составляет 459 миллионов евро.

Второе место занял «Интер» - 438 млн евро. Тройку замкнул мадридский «Атлетико» - 391 млн евро.

Московский ЦСКА оказался в списке на восьмом месте. Долг российской команды составил 229 млн евро, причем за последний год он вырос на 18%.

Топ-20 клубов с самым большим долгом по версии Goal.com:

1. «Манчестер Юнайтед» — 459 миллионов евро (+18% за последний год)
2. «Интер» — 438 миллионов (+44%)
3. «Атлетико» (Мадрид) — 391 миллион (+44%)
4. «Ювентус» — 289 миллионов (+2%)
5. «Милан» — 272 миллиона (+30%)
6. «Бенфика» — 269 миллионов (-13%)
7. «Галатасарай» — 229 миллионов (+13%)
8. ЦСКА (Москва) — 229 миллионов (+18%)
9. «Ливерпуль» — 225 миллионов (-17%)
10. «Рома» — 219 миллионов (-14%)
11. «Фенербахче» — 215 миллионов (+44%)
12. «Валенсия» — 213 миллионов (-12%)
13. «Сандерленд» — 185 миллионов (+3%)
14. «Порту» — 177 миллионов (+10%)
15. «Лион» — 174 миллиона (-31%)
16. «Шальке» — 158 миллионов (+21%)
17. «Бешикташ» — 154 миллиона (+8%)
18. «Монако» — 147 миллионов (+13%)
19. «Миддлсбро» — 146 миллионов (неизвестно)
20. «Копенгаген» — 143 миллиона (+10%)

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