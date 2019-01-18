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Футбол18 января 2019 19:02Источник: ТАСС

Сергей Кирьяков: Переход Еременко станет усилением для «Ростова»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о переходе Романа Еременко в «Ростов».

- Я думаю, что такой игрок не помешал бы любой команде, которая находится в средней части таблицы или чуть выше. Еременко обладает соответствующим уровнем - это индивидуально сильный игрок, а также он очень хорош в командных действиях. Да, у него была двухлетняя дисквалификация, и выходя в матчах за «Спартак» он, возможно, не показал былого уровня, но было видно, что игрок в хорошем состоянии и на подходе к той форме, которая у него была до дисквалификации. Я думаю, у него есть время набрать в «Ростове» эту форму, поэтому это, однозначно, усиление для ростовской команды, - приводит слова Кирьякова ТАСС.

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.

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