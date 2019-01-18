Дубль Маркова принес «Динамо» победу над «Погонью» на сборе в Турции

Футбол 18 января 2019 19:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Московское «Динамо» провело товарищеский матч против польской «Погони» в рамках сбора в турецком Белеке.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу российской команды.

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Евгений Марков. Третий гол на счету Станислава Лацевича.

В следующем товарищеском матче на сборе «Динамо» 23 января сыграет с одноклубниками из Бухареста.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва) — «Погонь» (Щецин, Польша) — 3:1 (0:1)

Голы: Делев, 31 (0:1); Марков, 56 (1:1); Лацевич, 60 (2:1); Марков, 83 (3:1, пен.).

«Динамо» (стартовый состав): Шунин, Хольмен, Евгеньев, Юсупов, Панченко, Терехов, Москвичев, Грулев, Соснин, Липовой, Луценко.