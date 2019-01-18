Томас Тухель: Рабьо не будет в составе «ПСЖ» на матч с «Генгамом» – это решение клуба

Футбол 18 января 2019 19:14 Источник: L'Equipe

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, что руководство команды запретило ему включать в заявку на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Генгама» полузащитника Адриена Рабьо.

- Я должен подготовить команду к матчу с «Генгамом», и это будет команда без Адриена Рабьо. Это решение клуба, которое я уважаю, - приводит слова Тухеля L"Equipe.

Ранее Рабьо отказался продлевать соглашение с «ПСЖ», после чего в парижском клубе заявили, что оставшуюся часть сезона полузащитник проведет в запасе.

Напомним, что в услугах Рабьо, чей контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона, заинтересованы «Барселона» и «Челси».

Встреча между «ПСЖ» и «Генгамом» состоится в ближайшую субботу, 19 января.