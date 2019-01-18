СМИ: Передес договорился с «ПСЖ» о контракте на 4,5 года - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 19:20Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Передес договорился с «ПСЖ» о контракте на 4,5 года

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям личного контракта. Об этом сообщает RMC.

По информации издания, 16 января в Дохе состоялась встреча агента Марсело Симонян, который выступает в качестве посредника в потенциальной сделке, и агента Паредеса Пабло Саббага со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

«ПСЖ» достиг соглашения с Паредесом. Контракт аргентинца будет подписан сроком на 4,5 года. Кроме того, соглашение будет с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что Паредес согласен на переход в «ПСЖ», о чем уже сообщил своим близким.

Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за Паредеса 35 миллионов евро.

Отмечается, что «Челси» пока не делал «Зениту» официальных предложений о покупке полузащитника. Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга требует у лондонского клуба 40 млн евро.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

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