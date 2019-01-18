Юрген Клопп: Возможность продлить контракты с ведущими игроками – хороший знак для «Ливерпуля»

Футбол 18 января 2019 19:45 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что очень рад возможности продлить контракты с основными игроками команды.

- Я очень рад, что «Ливерпулю» удалось подписать контракт Робертсоном, это очень круто. У Роббо необычайная история, мне нравится его развитие - он показал невероятный прогресс. Никто не мог ожидать этого, но мы все очень надеялись, потому что он не только фантастический игрок, но еще и хороший человек.

В целом, для клуба всегда хороший знак, если вы можете заранее пролить контракты с футболистами. Если мы можем удержать в команде ведущих игроков, это хорошая новость для «Ливерпуля». Это очень хорошая возрастная группа, которая находится в процессе своего развития, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что 17 января «Ливерпуль» заключил новое соглашение с защитником Эндрю Робертсоном, рассчитанное до 2024 года. Также в течении последних месяцев клубу удалось продлить контракты с Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино, Садьо Мане и Джо Гомесом.