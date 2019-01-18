Бывший вратарь «Анжи» Лория подписал контракт с немецким клубом (фото)

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» Георгий Лория продолжит карьеру во второй немецкой бундеслиге.
32-летний грузинский вратарь подписал контракт до 30 июня 2019 года с «Магдебургом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
💪🏻 Wir begrüßen den georgischen 🇬🇪 Nationaltorhüter Giorgi #Loria als vierten Neuzugang im Team des @1_FCM 🔵⚪️ !— 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 18 января 2019 г.
ℹ️ Presseinformation 👉🏻 https://t.co/I00UizfTkt
_______#EINMALIMMER #2Liga pic.twitter.com/UepS62yVXL
В сезоне-2017/18 Лория выступал за «Анжи» на правах аренды, футболист принадлежал «Крыльям Советов».
«Магдебург» после 18 туров второй бундеслиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице.