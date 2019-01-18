Бывший вратарь «Анжи» Лория подписал контракт с немецким клубом (фото) - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 20:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший вратарь «Анжи» Лория подписал контракт с немецким клубом (фото)

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» Георгий Лория продолжит карьеру во второй немецкой бундеслиге.

32-летний грузинский вратарь подписал контракт до 30 июня 2019 года с «Магдебургом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2017/18 Лория выступал за «Анжи» на правах аренды, футболист принадлежал «Крыльям Советов».

«Магдебург» после 18 туров второй бундеслиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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