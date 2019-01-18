Адвокат: Для Кокорина очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 20:20Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат: Для Кокорина очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте

Адвокат Татьяна Стукалова рассказала о состоянии нападающего «Зенита» Александра Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Питается хорошо. Есть возможность заказывать еду, к нему регулярно приходят посылки. Много книг Саша читает. Сегодня я Саше задала вопрос: «Наверное, когда выйдешь, тебе потребуется время, чтобы осознать ту действительность, к которой ты вернешься»? Он говорит: «Нет. Мне нужно одно: сходить в баню, лечь в нормальную кровать, выспаться и на следующий день идти тренироваться. Я буду заниматься только тренировками».

У Саши очень стабильная нервная система. У него очень хороший характер, он очень положительный человек. Солнечный, добрый. Ни на кого не злится. Не обижен. Его как спортсмена чувство несправедливости… содержание под стражей ведь, по нашему мнению, незаконное. Это чистая 115-я (статья). Он не понимает, как такое возможно. Для него очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте. Я говорю Саше: «Но ведь у вас в спорте тоже не всегда все справедливо». На это он ответил, что все (в спорте) по крайней мере на виду. Если есть судья, он судит по правилам, если есть правила, то они должны выполняться. Саша передал привет родителям, скучает очень сильно по сыну. Очень хочет его увидеть, обнять, поцеловать. Больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И на тренировку сразу», - приводит слова Стукаловой РИА Новости.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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