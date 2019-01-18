Андрей Лунев: Сейчас нужно переключиться и забыть, что произошло в первой части сезона

Футбол 18 января 2019 21:00 Источник: ФК «Зенит»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от весенней части сезона в чемпионате России.

- Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло.

Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем, начинать с нуля. На сборах нужно подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть, - цитирует Лунева официальный сайт клуба.

Добавим, что после 17 туров на счету «Зенита» 34 очка и первое место в таблице РПЛ. Лунев в нынешнем сезоне сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 26 матчах и пропустил 27 голов.