Андрей Аршавин: Мне нравится Паредес, он ведет игру команды, но ему не хватает помощника

Футбол 18 января 2019 21:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника команды Эмилиано Ригони.

- Ригони? Не могу понять, как он повлияет на игру «Зенита», может как и в хорошую сторону, так и в плохую.

Паредес? Мне он нравится, он ведет игру команды из глубины поля, но ему не хватает помощника, он много устает и ему трудно уже отрабатывать в обороне.

Станет ли Паредес в «Челси» заменой Фабрегасу? Это вопрос, после прихода Сарри стало ясно, что Маурицио делает ставку на молодых, и Сеск ушел к Анри в «Монако», к своему другу, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

По информации Sky Sport Italia, «ПСЖ» сделал официальное предложение «Зениту» о покупке 24-летнего аргентинца. Как отмечается, парижане готовы заплатить за Паредеса 35 миллионов евро.