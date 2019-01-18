Кейна признали лучшим футболистом сборной Англии в 2018 году

Футбол 18 января 2019 21:34 Источник: Футбольная ассоциация Англии Автор: Сметанникова Дарья

Футбольная национальная ассоциации Англии назвала лучшего футболиста национальной сборной в 2018 году.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн назвал лучшим игроком сборной Англии в 2018 году.

«Я безмерно горжусь тем, что был признан лучшим игроком сборной Англии второй год подряд. Это был настолько монументальный год, что эта награда имеет особенную значимость. Это всегда честь, когда тебе дают высокую оценку самые важные люди — фанаты», - поблагодарил Кейн.

Кейн получает эту награду второй год подряд. На чемпионате мира-2018 в России англичанин с шестью голами стал лучшим бомбардиром. Сборная Англии заняла четвертое место.

Лучшим игроком в молодежной сборной Англии был признан нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.