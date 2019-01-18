Килиан Мбаппе: Болельщики, возможно, изменили свое мнение о «Манчестер Юнайтед», но не мы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол18 января 2019 21:43Источник: Manchester Evening News

Килиан Мбаппе: Болельщики, возможно, изменили свое мнение о «Манчестер Юнайтед», но не мы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что «Манчестер Юнайтед» остается серьезным соперником французов в Лиге чемпионов.

- Возможно, точка зрения болельщиков об английской команде изменилась, но наша - нет. «Манчестер Юнайтед» - великий клуб, это таже самая команда, которую раньше называли слабой, а теперь считают одной из лучших, но это те же самые игроки.

В футболе случаются взлеты и падения. У них были трудные времена, но теперь они снова в форме. Это хорошая команда, и мы должны быть готовы, когда придет время играть с ними, - цитирует Мбаппе Manchester Evening News со ссылкой на телеканал beIN Sports.

Напомним, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» встретятся между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет в Манчестере 12 февраля, ответный матч состоится в Париже 6 марта.

#лига чемпионов#фк псж#фк манчестер юнайтед#мбаппе килиан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта