«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет новый контракт с Марсьялем

Футбол 18 января 2019 21:44 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к подписанию нового пятилетнего контракта с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» на протяжении длительного времени вел переговоры с 23-летним французом по поводу нового соглашения.

В декабре 2018 года манкунианцы активировали опцию в контракте и на год (до 2020 года) продлили контракт с Марсьялем.

В текущем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.