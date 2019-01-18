«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет новый контракт с Марсьялем - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 21:44Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет новый контракт с Марсьялем

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к подписанию нового пятилетнего контракта с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» на протяжении длительного времени вел переговоры с 23-летним французом по поводу нового соглашения.

В декабре 2018 года манкунианцы активировали опцию в контракте и на год (до 2020 года) продлили контракт с Марсьялем.

В текущем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

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