Роман Еременко: Полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона

Футбол 18 января 2019 21:48 Источник: ФК «Ростов» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Роман Еременко поделился эмоциями после подписания контракта с «Ростовом».

«Ростов-на-Дону — не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство — это очень важно для любого клуба.44

В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в «Ростове». Увидимся на стадионе!», - приводит слова Еременко пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.

«Ростов» после первой части сезона занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка после 17 матчей.