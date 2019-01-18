«Милан» и «Дженоа» согласовали сумму трансфера Пентека

Футбол 18 января 2019 23:07 Источник: Sky Sport Italia

«Милан» практически договорился с «Дженоа» о переходе 23-летнего нападающего Кшиштофа Пентека.

По информации Sky Sport Italia, представители «Милана» и «Дженоа» провели встречу и почти достигли соглашения о трансфере форварда.

Как отмечает издание, «Дженоа» получит за переход форварда 40 миллионов евро плюс бонусы. Также частью сделки могут стать полузащитники «Милана» Андреа Бертолаччи и Ален Халилович.

Напомним, что Пентек проводит свой первый сезон в серии А. В июле 2018 года он перешел в «Дженоа» из польской «Краковии» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел 21 встречу в составе «Дженоа» во всех турнирах и записал на свой счет 19 забитых мячей и одну голевую передачу. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Отметим, что в ближайший понедельник «Дженоа» примет на своем поле «Милан» в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии. Однако Пентек не примет участия в матче из-за дисквалификации.