Рибери пожелал удачи «Баварии» на старте второй половины сезона

«Желаю ребятам хорошего старта во второй половине сезона этим вечером! Я вернусь на поле как можно скорее», - написал Рибери в своем аккаунте Twitter.

Напомним, полузащитник восстанавливается после травмы, полученной во время сборов «Баварии» в Дохе 9 января.

Добавим, что в эти минуты «Бавария» в гостях встречается с «Хоффенхаймом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии, после первого тайма счет 2:0 в пользу мюнхенской команды.

Wishing the boys a good start into the second half of the season tonight! 🙌🏼🔥 I'll be back on the pitch with them asap! #fr7👑 #miasanmia @FCBayern