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Футбол18 января 2019 23:34Источник: Twitter.com

Рибери пожелал удачи «Баварии» на старте второй половины сезона

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пожелал команде удачи на старте второй части сезона.

«Желаю ребятам хорошего старта во второй половине сезона этим вечером! Я вернусь на поле как можно скорее», - написал Рибери в своем аккаунте Twitter.

Напомним, полузащитник восстанавливается после травмы, полученной во время сборов «Баварии» в Дохе 9 января.

Добавим, что в эти минуты «Бавария» в гостях встречается с «Хоффенхаймом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии, после первого тайма счет 2:0 в пользу мюнхенской команды.

#бундеслига#фк бавария#фк хоффенхайм#рибери франк
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