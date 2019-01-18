«Витесс» под руководством Слуцкого на своем поле переиграл «Эксельсиор»

Футбол 18 января 2019 23:51 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Витесса» взяли верх над «Эксельсиором» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Голландии со счетом 3:2.

В составе команды из Арнема голами отметились Наварон Фор (6-я минута), Брайан Линссен (36) и Майкел ван дер Верфф (67). У клуба из Роттердама отличились Маркус Эдвардс (51) и Йерди Схаутен (69).

Отметим, что российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев вышел в основном составе команды и провел на поле весь матч.

После этой победы «Витесс», набрав 29 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Эксельсиор», имея в активе 16 баллов, занимает 14-е место.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого на выезде сыграют против «Фортуны».