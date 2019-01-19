Хет-трик Тикиньо помог «Порту» на выезде разгромить «Шавиш»

Футбол 19 января 2019 00:02 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Порту» переиграли «Шавиш» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Португалии со счетом 4:1.

В составе гостей хет-триком отметился Тикиньо (24-я, 42-я и 68-я минуты), еще один гол в собственные ворота срезал защитник «Шавиша» Нуну Андре Куэлью (87). У хозяев поля отличился Бруно Галло (76, пен).

После этой победы «Порту», набрав 46 очков, продолжает лидировать в чемпионате. «Шавиш», имея в активе 12 баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Порту» на своем поле сыграет против «Белененсеша», а «Шавиш» в гостях встретится с «Портимоненсе».