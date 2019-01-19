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Футбол19 января 2019 00:51Источник: BBC

«Дерби Каунти» рассчитывает подписать Эшли Коула

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард надеется, что его дружба с Эшли Коулом поможет клубу подписать защитника.

- Это профессионал и отличный человек. Мы рассматриваем такой вариант. Я постоянно общаюсь с Эшем. Мы хорошие друзья. Знаю, что он в хорошей форме, свеж и хочет продолжать играть. Поэтому его кандидатура и пришла мне в голову, ведь знаю, какое влияние окажет на команду его появление, - цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что Коул является свободным агентом с тех пор как покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» в ноябре 2018 года.

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