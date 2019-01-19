Жена Икарди: Мауро останется в «Интере» и продлит контракт с клубом

Футбол 19 января 2019 01:06 Источник: Football Italia

Ванда Нара, жена и агент нападающего Мауро Икарди, заявила, что ее муж вскоре подпишет новое соглашение с миланским «Интером».

- Будет новый контракт. Нет никаких проблем. Не волнуйтесь. Конечно, «Интер» хочет сохранить Икарди, - приводит слова Нары Football Italia.

Ранее Нара говорила, что 25-летний форвард не будет продлевать контракт с миланским клубом. «Интер» предложил аргентинцу зарплату в размере 7 миллионов евро. Однако Икарди изъявил желание получать не менее 8 млн евро за сезон.

Действующий контракт Икарди с «Интером» действует до 2021 года. В текущем сезоне на счету Икарди 15 голов и две голевых передачи в 23 матчах за «Интер».