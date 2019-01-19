«Спартак» вылетел на сбор в Катар

Футбол 19 января 2019 12:02 Источник: ФК «Спартак» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер команды Олег Кононов привлек для участия в работе на втором сборе 30 футболистов. Из Москвы в Доху летят 25 игроков.

Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров;

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.

Защитник Самюэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае. Они присоединятся к команде уже в Катаре.