Хосеп Гвардиола: Снимаю шляпу перед «Ливерпулем»

Футбол 19 января 2019 12:49 Источник: Sky Sports Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о лидерстве «Ливерпуля» в премьер-лиге.

- Впереди еще много матчей. Сейчас я могу сказать только одно - снимаю шляпу перед "Ливерпулем" за то, что они сделали.

Когда команда выигрывает так много матчей и делает это в таком стиле, дело не в том, что им везет, что это лишь короткий период. Вот почему для нас это настоящий вызов.

С самого начала сезона мы говорили о том, что не можем ожидать 18 побед подряд или того, что соперники к январю-февралю отстанут от нас очков на 10.

И сейчас в АПЛ есть одна команда, которая лучше нас. Мы принимаем это и бросаем им вызов, – сказал Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" в чемпионате Англии на четыре очка.