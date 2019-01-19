Маурицио Сарри: У «Арсенала» сильная команда, в атаке это одна из лучших команд АПЛ

Футбол 19 января 2019 14:03 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

- Для нас этот матч - шанс и риск одновременно. Риск, потому что «Арсенал» прекрасно играет дома, и для нас это будет сложный и опасный противник, и это шанс для нас. Матч важен и сложен одновременно, у них сильная команда, в атаке это одна из лучших команд АПЛ.

В августе в матче с «Арсеналом» все было по-другому. Они изменились в последних семи-восьми встречах, но мы уже поняли, что они крайне опасны в прессинге, даже когда не владеют мячом, особенно когда наши крайние защитники не держат линию, так что нам необходимо играть осторожнее, и на этой неделе мы над этим работали.

Я думаю, мы можем опасно сыграть против этого соперника, но нам нужно очень надежно обороняться и действовать внимательно 95 минут, - приводит слова Сарри пресс-служба команды.

Встреча состоится сегодня, 19 января, на стадионе «Эмирейтс - Эшбертон Гроув» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени.