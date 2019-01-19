Райан Гиггз: Не удивлен тем, как хорошо Сульшер справился, одержать шесть побед подряд – фантастическое достижение - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 14:32Источник: Sky Sports

Райан Гиггз: Не удивлен тем, как хорошо Сульшер справился, одержать шесть побед подряд – фантастическое достижение

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «манкунианцев».

- Я не удивлен тем, как хорошо Уле справился. На любом уровне одержать шесть побед подряд – фантастическое достижение.

Очевидно, что все говорят о том, что это были игры, в которых «Манчестер Юнайтед» должен был побеждать, но среди них ведь были и сложные матчи - с «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» на выезде, например.

У Уле все получилось фантастически, команда поднялась в турнирной таблице. Сейчас в клубе другая атмосфера. Я был на нескольких матчах, и это было великолепно, мы их выиграли, забив много голов.

Отдельно стоит сказать о встрече с «Тоттенхэмом» - в первом тайме команда играла отлично, в во втором де Хеа продемонстрировал потрясающую реакцию. И хотя «Манчестер Юнайтед» немного повезло, это иногда необходимо, чтобы выигрывать вот такие матчи, - цитирует Гиггза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» выразили желание, чтобы норвежец руководил командой и в следующем сезоне.

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