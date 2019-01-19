Уэйн Руни: Сделал бы все возможное, чтобы Почеттино стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 16:26Источник: Sky Sports

Уэйн Руни: Сделал бы все возможное, чтобы Почеттино стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино стал бы отличным наставником для «Манчестер Юнайтед».

- Прежде всего, конечно, стоит дать время Оле, но это должно обсуждать руководство команды. Если бы у меня была возможность назначить кого-то, я бы сделал все возможное, чтобы главным тренером стал Почеттино.

Я считаю, что в последние 20-30 лет «Манчестер Юнайтед» строится на молодых футболистах, а Почеттино умеет получать максимум от своих игроков, независимо от того молоды они или нет, - приводит слова Руни Sky Sports.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

#апл#руни уэйн#фк манчестер юнайтед
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