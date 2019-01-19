Уэйн Руни: Сделал бы все возможное, чтобы Почеттино стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Футбол 19 января 2019 16:26 Источник: Sky Sports

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино стал бы отличным наставником для «Манчестер Юнайтед».

- Прежде всего, конечно, стоит дать время Оле, но это должно обсуждать руководство команды. Если бы у меня была возможность назначить кого-то, я бы сделал все возможное, чтобы главным тренером стал Почеттино.

Я считаю, что в последние 20-30 лет «Манчестер Юнайтед» строится на молодых футболистах, а Почеттино умеет получать максимум от своих игроков, независимо от того молоды они или нет, - приводит слова Руни Sky Sports.



После 22 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.