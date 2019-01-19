«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестер» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 17:24Источник: «Советский спорт»

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестер»

Футболисты «Вулверхэмптона» переиграли «Лестер» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 4:3.

В составе хозяев поля дублем отметился Диогу Жота (4-я, 64-я и 90-я минуты), еще один гол на счету Райана Беннетта (12). У гостей отличились Демарай Грей (47), Конор Коди (51) и Уэс Морган (87).

После этой победы «Вулверхэмптон», набрав 32 очка, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», имея в активе 31 балл, занимает девятое место.

В следующем туре «Вулверхэмптон» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Лестер» на выезде встретится с «Ливерпулем».

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