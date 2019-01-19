Футбол 19 января 2019 17:36 Источник: ПФК ЦСКА

Хердур Магнуссон: Победой над «Реалом» можно и нужно гордиться еще долго

- Ей можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее - что мы сумели обыграть «Реал» дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» со счетом 3:0, и это многое нам дало, - рассказал Магнуссон, слова которого приводятся на официальном сайте армейцев.

Напомним, что ЦСКА в матчах Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019 дважды обыграл мадридский «Реал» (1:0, 3:0).