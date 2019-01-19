Александр Ерохин: Впервые решили отметить главный зимний праздник в теплой стране

Футбол 19 января 2019 18:17 Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как провел отпуск и новогодние праздники.

– Во время отпуска вы опубликовали ровно одну фотографию. В каких обстоятельствах вы ее сняли и куда вы идете?

– Идем мы, скорее всего, на завтрак. Были вместе с друзьями в Австрии, отдыхали, дышали свежим воздухом. Почему только одна фотография? Хотел от всего абстрагироваться, поменьше пользоваться телефоном и соцсетями, побольше общаться с близкими. Так что всего одна за весь отпуск.

– Зато есть Инстаграм вашей супруги Вероники, где отображен примерно весь маршрут. Сперва отправились в Мюнхен?

– Да, поехали на католическое Рождество. Ходили по ярмаркам, встретились с друзьями и родственниками жены, которые живут в Германии. Потом уже – в Австрию.

– Причем, судя по всему, в тот же отель, где были летом на сборах. Испытали двоякое ощущение?

– Совсем нет. Отдыхать и работать на сборах – совсем разные вещи. Тем более провел в Кицбюэле не очень много времени. Приехали тогда после сборной буквально на 8-10 дней.

– Новый год встречали в Дубае?

– Да. Впервые решили отметить главный зимний праздник в теплой стране. Необычно, непривычно без новогодних фильмов и программ по телевизору. Но все компенсировал грандиозный салют – красиво, никогда такого не видел в жизни, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».