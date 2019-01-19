«Уфа» сыграла вничью с «Левски» в контрольном матче

Футбол 19 января 2019 18:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Уфа» в первом контрольном матче на кипрском учебно-тренировочном сборе сыграли вничью с софийским «Левски» - 1:1.

У болгарской команды точным ударом отличился Джордан Н'Кололо. У российского клуба голом отметился Ловро Бизяк.

Товарищеский матч

«Уфа» (Уфа, Россия) – «Левски» (София, Болгария) – 1:1 (0:1)

Голы: Н'Кололо – (0:1, 20), Бизяк (1:1, 56 с пенальти).

«Уфа»: Беленов – Живоглядов, Аликин (к), Пуцко, Неделчару, Йокич, - Пауревич, Салатич, Тилль, - Сысуев, Слай.

Во втором тайме вышли: Сухов, Дивеев, Табидзе, Никитин, Круговой, Власов, Безденежных, Карп, Засеев, Кротов, Бизяк.