«Уфа» сыграла вничью с «Левски» в контрольном матче - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол19 января 2019 18:22Источник: «Советский спорт»

«Уфа» сыграла вничью с «Левски» в контрольном матче

Футболисты «Уфа» в первом контрольном матче на кипрском учебно-тренировочном сборе сыграли вничью с софийским «Левски» - 1:1.

У болгарской команды точным ударом отличился Джордан Н'Кололо. У российского клуба голом отметился Ловро Бизяк.

Товарищеский матч

«Уфа» (Уфа, Россия) – «Левски» (София, Болгария) – 1:1 (0:1)

Голы: Н'Кололо – (0:1, 20), Бизяк (1:1, 56 с пенальти).

«Уфа»: Беленов – Живоглядов, Аликин (к), Пуцко, Неделчару, Йокич, - Пауревич, Салатич, Тилль, - Сысуев, Слай.

Во втором тайме вышли: Сухов, Дивеев, Табидзе, Никитин, Круговой, Власов, Безденежных, Карп, Засеев, Кротов, Бизяк.

#товарищеские матчи#Футбол-Россия#рпл#фк уфа#фк левски
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта