Воспитанник ЦСКА Олейников отправился на сбор с «Балтикой» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 18:31Источник: Sport24.ru

Воспитанник ЦСКА Олейников отправился на сбор с «Балтикой»

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников отправился на сбор вместе с «Балтикой», об этом сообщил генеральный директор калининградцев Тажутдин Качукаев.

– Сбор «Балтики» проходит в плановом режиме. Первый, как правило, функциональный, втягивающий. Тренерский штаб и скаутская служба работают. Сейчас на просмотре находится 7-8 игроков из разных клубов. После первого цикла тренерский штаб сделает выводы по ним. Обсудим кандидатуры. Усиление планируется.

На сборах с «Балтикой» действительно находится участник Юношеской лиги УЕФА и игрок ЦСКА Иван Олейников. Останется ли он? По итогам двух сборов примем по нему решение, а потом будет обсуждать условия с ЦСКА, но об этом говорить еще рано, – приводит слова Качукаева Sport24.ru.

Напомним, 20-летний Олейников выступал в Юношеской лиге УЕФА, а за основную команду армейцев провел два матча в Кубке России.

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