«Рома» одержала третью победу кряду в серии А, обыграв «Торино»

Футбол 19 января 2019 18:58 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле обыграла «Торино» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Николо Дзаньоло (15-я минута), Александр Коларов (34, пен.) и Стефан Эль-Шаарави (73), а у гостей мячи забили Томас Ринкон (51) и Кристиан Ансальди (67).

«Рома» одержала третью кряду победу в серии А и с 33 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, а «Торино» расположился на девятой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре римляне 27 января на выезде сыграют с «Аталантой», а туринцы в тот же день примут «Интер».