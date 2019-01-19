«Рома» одержала третью победу кряду в серии А, обыграв «Торино» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 18:58Источник: «Советский спорт»

«Рома» одержала третью победу кряду в серии А, обыграв «Торино»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле обыграла «Торино» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Николо Дзаньоло (15-я минута), Александр Коларов (34, пен.) и Стефан Эль-Шаарави (73), а у гостей мячи забили Томас Ринкон (51) и Кристиан Ансальди (67).

«Рома» одержала третью кряду победу в серии А и с 33 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, а «Торино» расположился на девятой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре римляне 27 января на выезде сыграют с «Аталантой», а туринцы в тот же день примут «Интер».

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