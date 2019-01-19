«Ньюкасл» разгромил «Кардифф Сити» и покинул зону вылета

Футбол 19 января 2019 19:54 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ньюкасла» переиграли «Кардифф Сити» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе победителей дублем отметился Фабиан Шер (24-я и 63-я минуты), еще один гол на счету Айосе Перес (90+3).

После этой победы «Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета, куда опустился «Кардифф Сити», на счету которого 18 баллов.

В следующем туре подопечные Рафаэля Бенитеса на своем поле сыграют против «Манчестер Сити», а «Кардифф» в гостях встретится с «Арсеналом».

Еще в одном матче 23-го тура «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Бернли» - 0:0.