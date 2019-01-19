«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон», одержав шестую подряд победу в АПЛ

Футбол 19 января 2019 19:55 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Брайтоном» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе манкунианцев голами отметились Поль Погба (27-я минута, пен.) и Маркус Рашфорд (42). У гостей отличился Паскаль Гросс (72).

После этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 26 баллов, занимает 13-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома примет «Бернли», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Фулхэмом».

Еще в одном матче 23-го тура «Борнмут» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.