Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Кристал Пэлас»

Футбол 19 января 2019 19:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Мохамед Салах (46-я, 75-я минуты) и по разу отличились Роберто Фирмино (53) и Садьо Мане (90+3), а у гостей мячи забили Эндрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90+5).

Стоит отметить, что красные доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 89-й минуте получил Джеймс Милнер.

«Ливерпуль», потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 60 очками лидирует в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» расположился на 14-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 30 января примут «Лестер», а «орлы» в тот же день на выезде сыграют с «Саутгемптоном».

АПЛ

23-й тур

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 4:3 (0:1)

Голы: Салах, 46, 75; Фирмино, 53; Сане, 90+3 – Таунсенд, 34; Томкинс, 65;

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Шакири, 71), Фабиньо (Лаллана, 87), Мане, Фирмино, Салах

«Кристал Пэлас»: Сперони, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 81), Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 75), Заа, Айю (Уикхэм, 81)

Предупреждения: Милнер, 82 – Айю (42)

Удаления: Милнер (89)